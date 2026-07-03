AGENDA · Palazinges
Vide grenier du comice agricole de Palazinges Palazinges
samedi 8 août 2026 · Palazinges
Informations pratiques
Palazinges
Vide grenier du comice agricole de Palazinges
Palazinges Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Vide grenier dans le cadre du Comice agricole de Palazinges avec animations, expositions, produits du terroir et bonne humeur ! .
Palazinges 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 063039544
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English : Vide grenier du comice agricole de Palazinges
L’événement Vide grenier du comice agricole de Palazinges Palazinges a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme