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AGENDA · Palazinges

Vide grenier du comice agricole de Palazinges Palazinges

samedi 8 août 2026 · Palazinges

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
19190 Palazinges
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Palazinges

Vide grenier du comice agricole de Palazinges

Palazinges Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Vide grenier dans le cadre du Comice agricole de Palazinges avec animations, expositions, produits du terroir et bonne humeur !   .

Palazinges 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 063039544 

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English : Vide grenier du comice agricole de Palazinges

L’événement Vide grenier du comice agricole de Palazinges Palazinges a été mis à jour le 2026-07-03 par Corrèze Tourisme