AGENDA · Palazinges
Concert du Chœur Amistat Palazinges
samedi 8 août 2026 · Palazinges
Informations pratiques
Palazinges
Concert du Chœur Amistat
bourg Palazinges Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Dans le cadre du comice agricole: concert de chants traditionnels qui resonnent en Corrèze et dans nos cœurs. Chants Occitans Basques Catalans Italien Espagnols Français .
bourg Palazinges 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 39 65 44
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English : Concert du Chœur Amistat
L’événement Concert du Chœur Amistat Palazinges a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme
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