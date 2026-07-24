UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Palazinges

Concert du Chœur Amistat Palazinges

samedi 8 août 2026 · Palazinges

Concert du Chœur Amistat Palazinges

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
bourg
Ville
19190 Palazinges
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit

Palazinges

Concert du Chœur Amistat

bourg Palazinges Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Dans le cadre du comice agricole: concert de chants traditionnels qui resonnent en Corrèze et dans nos cœurs. Chants Occitans Basques Catalans Italien Espagnols Français    .

bourg Palazinges 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 39 65 44 

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English : Concert du Chœur Amistat

L’événement Concert du Chœur Amistat Palazinges a été mis à jour le 2026-07-24 par Corrèze Tourisme

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