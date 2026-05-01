Vervins

Comice Agricole de Vervins 2026

Parc Tronquoy Vervins Aisne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 20:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Rendez-vous dès 10h et toute la journée, pour une belle fête au cœur du monde agricole !

Entrée gratuite

Au programme

Exposition de matériels agricoles

Rencontre avec des producteurs locaux

Concours d’animaux

Défilé de chars

Une journée conviviale à partager en famille ou entre amis, pour découvrir et célébrer le savoir-faire de notre territoire !

Rendez-vous dès 10h et toute la journée, pour une belle fête au cœur du monde agricole !

Entrée gratuite

Au programme

Exposition de matériels agricoles

Rencontre avec des producteurs locaux

Concours d’animaux

Défilé de chars

Une journée conviviale à partager en famille ou entre amis, pour découvrir et célébrer le savoir-faire de notre territoire ! .

Parc Tronquoy Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 6 75 72 19 80

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English :

Join us at 10 a.m. for an all-day celebration of the world of agriculture!

? Free admission

On the program

? Farm equipment exhibition

? Meeting with local producers

? Animal shows

? Float parade

A convivial day to share with family and friends, to discover and celebrate the know-how of our region!

L’événement Comice Agricole de Vervins 2026 Vervins a été mis à jour le 2026-05-23 par OT du Pays de Thiérache