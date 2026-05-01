Comice Agricole de Vervins 2026 Vervins
Comice Agricole de Vervins 2026 Vervins dimanche 31 mai 2026.
Vervins
Comice Agricole de Vervins 2026
Parc Tronquoy Vervins Aisne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 20:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Rendez-vous dès 10h et toute la journée, pour une belle fête au cœur du monde agricole !
Entrée gratuite
Au programme
Exposition de matériels agricoles
Rencontre avec des producteurs locaux
Concours d’animaux
Défilé de chars
Une journée conviviale à partager en famille ou entre amis, pour découvrir et célébrer le savoir-faire de notre territoire !
Rendez-vous dès 10h et toute la journée, pour une belle fête au cœur du monde agricole !
Entrée gratuite
Au programme
Exposition de matériels agricoles
Rencontre avec des producteurs locaux
Concours d’animaux
Défilé de chars
Une journée conviviale à partager en famille ou entre amis, pour découvrir et célébrer le savoir-faire de notre territoire ! .
Parc Tronquoy Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 6 75 72 19 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us at 10 a.m. for an all-day celebration of the world of agriculture!
? Free admission
On the program
? Farm equipment exhibition
? Meeting with local producers
? Animal shows
? Float parade
A convivial day to share with family and friends, to discover and celebrate the know-how of our region!
L’événement Comice Agricole de Vervins 2026 Vervins a été mis à jour le 2026-05-23 par OT du Pays de Thiérache