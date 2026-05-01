Vervins

Comice Agricole Exposition visible au musée de la Thiérache Le pain, de la terre à la table et les 4 salles du musée

3 Rue du Traité de Paix Vervins Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Présent sur tous les continents, le pain est l’un des aliments les plus anciens et les plus partagés au monde. Fabriqué à partir de céréales locales, il accompagne les repas du quotidien, les fêtes et les rituels… et visite des quatre salles du musée

Présent sur tous les continents, le pain est l’un des aliments les plus anciens et les plus partagés au monde. Fabriqué à partir de céréales locales, il accompagne les repas du quotidien, les fêtes et les rituels. Chaque pays, chaque culture, a développé ses propres formes, textures et usages du pain. Venez découvrir les méthodes d’élaboration du pain, des diverses céréales utilisées, des outils anciens ainsi que des documents relatifs aux boulangeries vervinoises des XXe et XXIe siècles. Visite des 4 salles du musée .

3 Rue du Traité de Paix Vervins 02140 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 98 94 51 musee.vervins@gmail.com

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English :

Present on every continent, bread is one of the oldest and most widely shared foods in the world. Made from local cereals, it accompanies everyday meals, festivals and rituals… and visit the museum’s four rooms

L’événement Comice Agricole Exposition visible au musée de la Thiérache Le pain, de la terre à la table et les 4 salles du musée Vervins a été mis à jour le 2026-05-15 par Agence Aisne Tourisme