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Comice agricole du canton de Fours Fours

Comice agricole du canton de Fours Fours dimanche 23 août 2026.

Adresse : Place Pouyat

Ville : 58250 Fours

Département : Nièvre

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Fours

Comice agricole du canton de Fours

Place Pouyat Fours Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 23:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Le canton de Fours va célébrer le monde rural avec le comice agricole les 22 et 23 août 2026, un comice qui s’annonce riche en festivités ! Le dimanche 23 août à Fours messe à 9h30, marché de producteurs, tombola et remise des lots, discours, vin d’honneur, repas, défilé des chars à 15h, concert et feu d’artifice.   .

Place Pouyat Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   comicefours@hotmail.com

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English : Comice agricole du canton de Fours

L’événement Comice agricole du canton de Fours Fours a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Rives du Morvan

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