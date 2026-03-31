Comice agricole du canton de Fours Fours
Comice agricole du canton de Fours Fours dimanche 23 août 2026.
Fours
Comice agricole du canton de Fours
Place Pouyat Fours Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 23:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Le canton de Fours va célébrer le monde rural avec le comice agricole les 22 et 23 août 2026, un comice qui s’annonce riche en festivités ! Le dimanche 23 août à Fours messe à 9h30, marché de producteurs, tombola et remise des lots, discours, vin d’honneur, repas, défilé des chars à 15h, concert et feu d’artifice. .
Place Pouyat Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté comicefours@hotmail.com
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English : Comice agricole du canton de Fours
L’événement Comice agricole du canton de Fours Fours a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Rives du Morvan
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