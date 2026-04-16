Visite du Rucher de la Brûle Jacquet Rucher de la Brûle Jacquet Fours
Visite du Rucher de la Brûle Jacquet Rucher de la Brûle Jacquet Fours vendredi 5 juin 2026.
Fours
Visite du Rucher de la Brûle Jacquet
Rucher de la Brûle Jacquet Lieu-dit La Brûle Jacquet Fours Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 15:00:00
fin : 2026-06-05 16:00:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-07-28 2026-09-04
Le temps d’une visite, Patrick Meyer vous fera découvrir ses ruches, le métier d’apiculteur et sa passion pour l’artisanat.
Une immersion dans la production de miel, la protection des abeilles et les défis environnementaux.
Le plus de la visite vous procéderez vous-mêmes à l’extraction du miel ! Sous les conseils avisés de votre professeur-apiculteur…
Inscription à l’Office du Tourisme au plus tard la veille avant 12h .
Rucher de la Brûle Jacquet Lieu-dit La Brûle Jacquet Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 43 10 tourisme@rivesdumorvan.fr
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English : Visite du Rucher de la Brûle Jacquet
L’événement Visite du Rucher de la Brûle Jacquet Fours a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Rives du Morvan
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