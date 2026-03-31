36e Nuit des Etoiles Stade de football Fours
36e Nuit des Etoiles Stade de football Fours samedi 8 août 2026.
Fours
36e Nuit des Etoiles
Stade de football 3 le Chêne Béni Fours Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08 23:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Soirée Nuit des étoiles à partir de 21h30 sur le stade de football. Evènement gratuit. Infos au 06 77 02 22 32.
Organisée par le club astronomie les Pléiades 58. .
Stade de football 3 le Chêne Béni Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 02 22 32
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English : 36e Nuit des Etoiles
L’événement 36e Nuit des Etoiles Fours a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Rives du Morvan
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