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Concert 4 Chorales Square Maurice Durif Fours

Concert 4 Chorales Square Maurice Durif Fours samedi 13 juin 2026.

Lieu : Square Maurice Durif

Adresse : Grande Halle

Ville : 58250 Fours

Département : Nièvre

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Fours

Concert 4 Chorales

Square Maurice Durif Grande Halle Fours Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Concert 4 Chorales Grande Halle.
Participation libre. À partir de 20h.
Sous la direction de Stéphane Ruelle.
Chorale Chanterive, chorale L’Eau Vive, chorale Un Jour Une Chanson et chorale Baz’Voix.
Informations au 06 44 72 70 13.   .

Square Maurice Durif Grande Halle Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 72 70 13 

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English : Concert 4 Chorales

L’événement Concert 4 Chorales Fours a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan

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