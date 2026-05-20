Concert 4 Chorales Square Maurice Durif Fours

Fours

Concert 4 Chorales

Square Maurice Durif Grande Halle Fours Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Concert 4 Chorales Grande Halle.

Participation libre. À partir de 20h.

Sous la direction de Stéphane Ruelle.

Chorale Chanterive, chorale L’Eau Vive, chorale Un Jour Une Chanson et chorale Baz’Voix.

Informations au 06 44 72 70 13. .

Square Maurice Durif Grande Halle Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 72 70 13

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English : Concert 4 Chorales

L’événement Concert 4 Chorales Fours a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Rives du Morvan