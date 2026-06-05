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Fête Nationale et bal Rue des Maîtres Verriers Fours

Fête Nationale et bal Rue des Maîtres Verriers Fours lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Rue des Maîtres Verriers

Adresse : MJLC (extérieur)

Ville : 58250 Fours

Département : Nièvre

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Fours

Fête Nationale et bal

Rue des Maîtres Verriers MJLC (extérieur) Fours Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Fête Nationale à partir de 19h30.
En plein air, à l’extérieur de la MJLC de Fours.
Soirée bal, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, animations.
22h retraite aux flambeaux. 23h feu d’artifice suivi d’un bal.
Buvette et restauration sur place.   .

Rue des Maîtres Verriers MJLC (extérieur) Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 20 58 

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English : Fête Nationale et bal

L’événement Fête Nationale et bal Fours a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Rives du Morvan

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