Fête Nationale et bal Rue des Maîtres Verriers Fours

Fours

Fête Nationale et bal

Rue des Maîtres Verriers MJLC (extérieur) Fours Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Fête Nationale à partir de 19h30.

En plein air, à l’extérieur de la MJLC de Fours.

Soirée bal, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, animations.

22h retraite aux flambeaux. 23h feu d’artifice suivi d’un bal.

Buvette et restauration sur place. .

Rue des Maîtres Verriers MJLC (extérieur) Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 20 58

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English : Fête Nationale et bal

L’événement Fête Nationale et bal Fours a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Rives du Morvan