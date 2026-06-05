Fête Nationale et bal Rue des Maîtres Verriers Fours
Fête Nationale et bal Rue des Maîtres Verriers Fours lundi 13 juillet 2026.
Fours
Fête Nationale et bal
Rue des Maîtres Verriers MJLC (extérieur) Fours Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Fête Nationale à partir de 19h30.
En plein air, à l’extérieur de la MJLC de Fours.
Soirée bal, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, animations.
22h retraite aux flambeaux. 23h feu d’artifice suivi d’un bal.
Buvette et restauration sur place. .
Rue des Maîtres Verriers MJLC (extérieur) Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 20 58
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English : Fête Nationale et bal
L’événement Fête Nationale et bal Fours a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Rives du Morvan
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