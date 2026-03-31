Soirée On the Moon again Stade de football Fours

Fours

Soirée On the Moon again

Stade de football Le Chêne Béni Fours Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 23:59:00

Date(s) :

2026-07-18

Soirée observation On the Moon again à 21h au stade de foot. Soirée d’observation de la Lune. Organisée dans le monde entier, observation des principaux cratères, mer, montagnes de la surface de la Lune avec possibilité de prises de photographies. 2 télescopes seront mis à disposition du public. Une carte de la lune sera distribuée aux visiteurs. Boissons chaudes et petits gâteaux offerts. Contact 06 77 02 22 32 .

Stade de football Le Chêne Béni Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 02 22 32

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English : Soirée On the Moon again

L’événement Soirée On the Moon again Fours a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Rives du Morvan