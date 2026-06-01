Brocante de matériel de pêche Square Maurice Durif Fours

Fours

Brocante de matériel de pêche

Square Maurice Durif Grande Halle Fours Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 07:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Brocante de matériel de pêche À la Grande Halle, toute la journée.

Infos 06 26 24 82 41

Organisée par la société de pêche Arc en Ciel . .

Square Maurice Durif Grande Halle Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 25 96

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English : Brocante de matériel de pêche

L’événement Brocante de matériel de pêche Fours a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Rives du Morvan