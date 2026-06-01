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Brocante de matériel de pêche Square Maurice Durif Fours

Brocante de matériel de pêche Square Maurice Durif Fours samedi 27 juin 2026.

Lieu : Square Maurice Durif

Adresse : Grande Halle

Ville : 58250 Fours

Département : Nièvre

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Fours

Brocante de matériel de pêche

Square Maurice Durif Grande Halle Fours Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 07:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Brocante de matériel de pêche À la Grande Halle, toute la journée.
Infos 06 26 24 82 41
Organisée par la société de pêche Arc en Ciel .   .

Square Maurice Durif Grande Halle Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 25 96 

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English : Brocante de matériel de pêche

L’événement Brocante de matériel de pêche Fours a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Rives du Morvan

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