Brocante de matériel de pêche Square Maurice Durif Fours
Brocante de matériel de pêche Square Maurice Durif Fours samedi 27 juin 2026.
Fours
Brocante de matériel de pêche
Square Maurice Durif Grande Halle Fours Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 07:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Brocante de matériel de pêche À la Grande Halle, toute la journée.
Infos 06 26 24 82 41
Organisée par la société de pêche Arc en Ciel . .
Square Maurice Durif Grande Halle Fours 58250 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 25 96
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English : Brocante de matériel de pêche
L’événement Brocante de matériel de pêche Fours a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Rives du Morvan
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