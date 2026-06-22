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Comice agricole Far West Luartais Le Luart

Comice agricole Far West Luartais Le Luart samedi 4 juillet 2026.

Ville
72390 Le Luart
Département
Sarthe
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Tarif

Le Luart

Comice agricole Far West Luartais

Le Luart Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-04

Programme SAMEDI 4 juillet Ouverture dés 10h 11h visite officielle 12h plateau repas (réservation FORTEMENT souhaitée) Toute la journée Animations scierie, drônes, anti-guêpes. Démonstration d’équitation western et de danses country.
Ballades a poney. 20h Soirée faux filets frites (réservation FORTEMENT souhaitée).
23h Feu d’artifice.
Programme DIMANCHE 5 juillet Dés 8 h et pour toute la journée VIDE GRENIER.
Animations musicales. Expo voitures anciennes. Démonstration/courses voitures à pédales. 12h Repas jambon à la broche (réservation FORTEMENT souhaitée).
Sur place et tout le week-end BUVETTE, CHIPOS, MERGUEZ, FRITES, CREPES, SANDWICHS.
Téléchargez le programme en PDF   .

Le Luart 72390 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

L’événement Comice agricole Far West Luartais Le Luart a été mis à jour le 2026-06-22 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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