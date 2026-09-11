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Comité de lecture : Samedi je lis !, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

samedi 12 septembre 2026 · Médialudothèque de Bourg Saint Maurice · Bourg-Saint-Maurice

Comité de lecture : Samedi je lis !, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice
Adresse
271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE
Ville
73700 Bourg-Saint-Maurice
Département
Savoie
Tarif
Ados/Adultes

Comité de lecture : Samedi je lis ! Samedi 12 septembre, 10h30 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Ados/Adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T10:30:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.
Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
Un moment convivial, libre et ouvert à tous, pour partager coups de cœur et/ou coups de gueule autour de vos lectures. Thème du mois : Mauvais genres (littéraires) Partage Lecture

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice

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