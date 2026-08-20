UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourg-Saint-Maurice

visite du fort de Vulmix, Batterie de Vulmix, Bourg-Saint-Maurice

samedi 19 septembre 2026 · Batterie de Vulmix · Bourg-Saint-Maurice

visite du fort de Vulmix, Batterie de Vulmix, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Batterie de Vulmix
Adresse
route de Vulmix D86
Ville
73700 Bourg-Saint-Maurice
Département
Savoie
Tarif
Prévoir chaussures de marche, vêtements chaud et lampe frontale (si possible). Inscription obligatoire auprès de l’Association Les Amis de la Batterie de Vulmix au 06 24 58 38 27, au plus tard la veille au soir.

visite du fort de Vulmix 19 et 20 septembre Batterie de Vulmix Savoie

Prévoir chaussures de marche, vêtements chaud et lampe frontale (si possible). Inscription obligatoire auprès de l’Association Les Amis de la Batterie de Vulmix au 06 24 58 38 27, au plus tard la veille au soir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Une visite documentée vous permettra de découvrir le fort le plus moderne des Alpes en 1914. Construit à partir de 1890, à la même période de la création des troupes de montagne, il servait à interdire la route descendant du col du Petit-Saint-Bernard.

Batterie de Vulmix route de Vulmix D86 Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 58 38 27 »}]
Une visite documentée vous permettra de découvrir le fort le plus moderne des Alpes en 1914. Construit à partir de 1890, à la même période de la création des troupes de montagne, il servait à la du…

©Mairie Patrimoine BSM

À voir aussi à Bourg-Saint-Maurice (Savoie)