visite du fort de Vulmix, Batterie de Vulmix, Bourg-Saint-Maurice
samedi 19 septembre 2026 · Batterie de Vulmix · Bourg-Saint-Maurice
Informations pratiques
visite du fort de Vulmix 19 et 20 septembre Batterie de Vulmix Savoie
Prévoir chaussures de marche, vêtements chaud et lampe frontale (si possible). Inscription obligatoire auprès de l’Association Les Amis de la Batterie de Vulmix au 06 24 58 38 27, au plus tard la veille au soir.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Une visite documentée vous permettra de découvrir le fort le plus moderne des Alpes en 1914. Construit à partir de 1890, à la même période de la création des troupes de montagne, il servait à interdire la route descendant du col du Petit-Saint-Bernard.
Batterie de Vulmix route de Vulmix D86 Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 24 58 38 27 »}]
Une visite documentée vous permettra de découvrir le fort le plus moderne des Alpes en 1914. Construit à partir de 1890, à la même période de la création des troupes de montagne, il servait à la du…
©Mairie Patrimoine BSM
À voir aussi à Bourg-Saint-Maurice (Savoie)
- Sur les Traces des Ducs de Savoie TDS Rue du Pré de Foire Bourg-Saint-Maurice 25 août 2026
- Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) Bourg-Saint-Maurice 29 août 2026
- Visite de la Maison de l’Electricité boraine (centrale hydroélectrique), Maison de l’électricité boraine, Bourg-Saint-Maurice 19 septembre 2026
- Visite de l’église Saint Martin de Tours d’Hauteville-Gondon et concert, Église baroque Saint-Martin de Tours, Bourg-Saint-Maurice 19 septembre 2026
- Visite du Fort de la Platte, Fort de la Platte, Bourg-Saint-Maurice 19 septembre 2026