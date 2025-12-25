Visite du Fort de la Platte, Fort de la Platte, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Visite du Fort de la Platte 19 et 20 septembre Fort de la Platte Savoie

nombre de places limité (réservation obligatoire avant samedi 20 sept. à 12h00 pour entrer sur le site) – route d’accès d’altitude et non goudronnée – parking en contrebas obligatoire – prévoir des chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ce fort, site privé depuis 1964, inscrit désormais au titre des Monuments historiques, sera exceptionnellement ouvert au public. Construit entre 1892 et 1893, il fait partie des forts dits du système de défense « Séré de Rivières ». Cette visite est une occasion de se plonger dans son histoire et le rôle de poste d’observation que ce fort a joué en y découvrant entre autres un panorama unique !

Inscription au plus tard jusqu’au samedi 20 septembre à 12h.

Fort de la Platte Fort de la Platte 73700 Bourg-St-Maurice Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 06 86 20 49 51 »}] Parking obligatoire à 500 m. Dépose possible à proximité si nécessaire

Ce fort, site privé depuis 1964, inscrit désormais au titre des Monuments historiques, sera exceptionnellement ouvert au public. Construit entre 1892 et 1893, il fait partie des forts dits du système…

©Mairie de Bourg-St-Maurice – service Patrimoine