Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) Bourg-Saint-Maurice lundi 28 septembre 2026.
Les Chapieux Bourg-Saint-Maurice Savoie
Début : 2026-09-28 22:30:00
fin : 2026-09-29 05:15:00
2026-09-28
Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) est une course mythique et internationale. Trail de 171 km départ et arrivée à Chamonix (étape aux Chapieux la nuit du 28 au 29 août 2026)
Les Chapieux Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 07 12 57 contact@lesarcs.com
English : Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB)
Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) is a legendary international race. 171 km trail starting and finishing in Chamonix (Les Chapieux stage on the night of August 28-29, 2026).
