Les coulisses de la neige Pré Saint Esprit Bourg-Saint-Maurice

Les coulisses de la neige

Pré Saint Esprit Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-25 11:00:00

fin : 2025-04-16 12:00:00

Date(s) :

2025-12-25

Visitez les coulisses de l’Atelier de la neige !

Partagez un moment unique avec nos experts qui vous dévoileront l’envers du décor de l’Atelier de la neige. Accès piétons et skieurs.

Arrêt navette Pré Saint Esprit à proximité.

Pré Saint Esprit Arc 2000 Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 04 25 03 contact.ads@compagniedesalpes.fr

English : The secrets of snowmaking

SNOW FACTORY Behind-the-scenes tour of the Atelier de la neige

Share a unique moment with our experts who will reveal the behind-the-scenes of the Atelier de la neige. Pedestrian and skier access. Pre Saint Esprit shuttle stop nearby.

German :

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des Atelier de la neige!

Teilen Sie einen einzigartigen Moment mit unseren Experten, die Ihnen einen Blick hinter die Kulissen des Atelier de la neige gewähren. Zugang für Fußgänger und Skifahrer

Pendelbushaltestelle Pré Saint Esprit in der Nähe.

Italiano :

Visitate il backstage dell’Officina della neve!

Condividete un momento unico con i nostri esperti che vi mostreranno cosa succede dietro le quinte dell’Officina della neve. Accesso pedonale e per sciatori

Fermata del bus navetta Pré Saint Esprit nelle vicinanze.

Espanol :

¡Visite los bastidores del Taller de Nieve!

Comparta un momento único con nuestros expertos, que le mostrarán lo que ocurre entre bastidores en el Taller de Nieve. Acceso peatonal y para esquiadores

Parada de autobús Pré Saint Esprit en las inmediaciones.

L’événement Les coulisses de la neige Bourg-Saint-Maurice a été mis à jour le 2025-10-27 par Compagnie des Alpes