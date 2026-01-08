Sur les Traces des Ducs de Savoie TDS Rue du Pré de Foire Bourg-Saint-Maurice

Sur les Traces des Ducs de Savoie TDS

Rue du Pré de Foire Gymnase du college Bourg-Saint-Maurice Savoie

Début : 2026-08-25 04:30:00

fin : 2026-08-25 11:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Étape ravitaillement de Trail des Ducs de Savoie de pleine nature de 145 km et 9176 mètres D+ entre Courmayeur et Chamonix, empruntant les sentiers de Grande Randonnée du pays du Mont-Blanc, la Vallée d’Aoste, la Haute Tarentaise et le Beaufortain.

Rue du Pré de Foire Gymnase du college Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 07 12 57 contact@lesarcs.com

English : TDS Trail Race In the Footsteps of the Dukes of Savoie

Refreshment stage of the Trail des Ducs de Savoie, a 145km, 9176m+ nature trail between Courmayeur and Chamonix, following the Grande Randonnée trails of the Mont-Blanc region, the Aosta Valley, the Haute Tarentaise and the Beaufortain.

