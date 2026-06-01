Samedi je lis !, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice
Samedi je lis !, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice samedi 13 juin 2026.
Samedi je lis ! Samedi 13 juin, 10h30 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie
Entrée libre. Ados/Adultes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T10:30:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.
Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
Un moment convivial, libre et ouvert à tous, pour partager coups de cœur et/ou coups de gueule autour de vos lectures. Thème du mois : la frontière. Lecture Partage
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice
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