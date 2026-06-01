Exposition « Les cinq lacs » : Illustrations de Mona Leu-Leu 5 juin – 4 juillet Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Entrée libre, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T09:00:00+02:00 – 2026-07-04T12:30:00+02:00

À travers ses peintures et illustrations, l’artiste Mona Leu-Leu explore la relation intime entre l’humain et la nature, interrogeant notre rapport au sauvage et la nécessité de préserver ces territoires uniques. Chaque œuvre est une ode à la biodiversité, un appel à l’émerveillement et à la responsabilité collective. Par ses couleurs et ses formes, Mona Leu-Leu révèle la poésie du vivant et nous rappelle que protéger l’environnement, c’est aussi protéger une part essentielle de nous-mêmes. Une expérience artistique qui fait dialoguer art et écologie, pour que la beauté des paysages inspire la préservation de ces espaces naturels dans le monde de demain.

Bio : Mona Leu-Leu est une auteure, illustratrice et peintre française basée en France. Diplômée de l’ESAD d’Orléans puis de la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, ses peintures contemplatives et colorées où la nature et le mouvement se partagent le premier rôle se retrouvent aujourd’hui dans les multiples domaines de l’illustration contemporaine : de l’édition illustrée avec son premier livre « Le grenier » publié au Seuil Jeunesse, en passant par la publicité et la communication institutionnelle lors du précédent Congrès Mondial pour la Nature à Marseille jusqu’à la presse française et internationale avec le Monde et le New-York Times.

La Médialudothèque accueillera les originaux de l’exposition qui seront également visibles en grands formats sur panneaux, du 5 juin au 9 octobre, à la Friche.

Vernissage le 5 juin à 18h30 à la Friche et rencontre-dédicace à la Médialudo le 6 juin à 11h.

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.

Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :

Mardi : 14h00 – 18h30

Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30

Jeudi : 9h00 – 12h30

Vendredi : 14h00 – 18h30

Samedi : 9h00 – 12h30

Pour cette exposition inédite, Bourg Saint Maurice – Les Arcs vous invite à un voyage sensible au cœur de l’espace naturel des 5 lacs. Expositions Dessins

Mona Leu-Leu