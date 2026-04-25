Vélo Vert Festival Parking du Funiculaire Bourg-Saint-Maurice

Bourg-Saint-Maurice

Vélo Vert Festival

Parking du Funiculaire Avenue de l’Arc en Ciel Bourg-Saint-Maurice Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-12

Une formule unique en montagne proposant un salon autour du VTT, des tests sur des parcours adaptés, des courses et randonnées, des démos, des animations, des concerts et bien plus encore !

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Parking du Funiculaire Avenue de l’Arc en Ciel Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 1 61 04 03 46 inscriptions@velovertfestival.com

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English : Vélo Vert Festival

A unique mountain event featuring a mountain bike trade show, tests on adapted trails, races and rides, demos, entertainment, concerts and much more!

L’événement Vélo Vert Festival Bourg-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-04-13 par Les Arcs Bourg Saint Maurice Tourisme