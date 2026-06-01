Racontines : les étoiles, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice
Racontines : les étoiles, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice vendredi 5 juin 2026.
Racontines : les étoiles Vendredi 5 juin, 10h15 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie
Entrée libre, tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:15:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T10:15:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.
Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Lève les yeux et promène-toi dans le ciel parmi les étoiles, planètes et autres soleils au gré de nos histoires et chansons. Contes Lectures
Médialudothèque de Bourg Saint Maurice
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