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Dépouillement du Prix de La Vache Qui Lit 2026, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Dépouillement du Prix de La Vache Qui Lit 2026, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice

Dépouillement du Prix de La Vache Qui Lit 2026, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Médialudothèque de Bourg Saint Maurice

Adresse : 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE

Ville : 73700 Bourg-Saint-Maurice

Département : Savoie

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Tarif : Entrée libre, tout public

Dépouillement du Prix de La Vache Qui Lit 2026 Mercredi 3 juin, 10h30 Médialudothèque de Bourg Saint Maurice Savoie

Entrée libre, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-03T10:30:00+02:00 – 2026-06-03T11:00:00+02:00

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice 271, Grande Rue, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 52 14 https://mediatheque.bourgsaintmaurice.fr/ https://www.instagram.com/mediathequebsm73/;https://www.facebook.com/medialudothequebourgsaintmaurice/ La Médialudothèque propose un lieu de rencontre pour les amoureux de la lecture et de la culture. Nous nous efforçons de fournir des ressources riches et variées pour tous les âges, y compris des livres, des magazines, des CD.
Nous organisons également des ateliers de conte pour les enfants afin de stimuler leur imagination et leur créativité. Que vous soyez un lecteur assidu ou simplement curieux, la Médialudothèque est le lieu idéal pour découvrir de nouvelles histoires et s’évader dans un monde imaginaire. Horaires Médialudothèque :
Mardi : 14h00 – 18h30
Mercredi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Jeudi : 9h00 – 12h30
Vendredi : 14h00 – 18h30
Samedi : 9h00 – 12h30
Participe au dépouillement du Prix de La Vache Qui Lit à Bourg Saint Maurice et découvre quel est le roman préféré des jeunes lecteurs de la Médialudothèque en 2026. Dépouillement Prix littéraire

Médialudothèque de Bourg Saint Maurice

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