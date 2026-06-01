Fête Mondiale du Jeu, Place du Haut-Bourg, Bourg-Saint-Maurice
Fête Mondiale du Jeu, Place du Haut-Bourg, Bourg-Saint-Maurice mercredi 3 juin 2026.
Fête Mondiale du Jeu Mercredi 3 juin, 09h30 Place du Haut-Bourg Savoie
Entrée libre, tout public
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-03T09:30:00+02:00 – 2026-06-03T17:30:00+02:00
Rejoignez-nous pour une expérience ludique où vous pourrez vous défier, rire et partager de bons moments en famille ou entre amis.
La Ludothèque sera fermée ce jour-là.
En partenariat avec La Tarentaise des Jeux et l’Orée des Idées.
Place du Haut-Bourg Place du Haut-Bourg, 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Une journée festive dédiée à la convivialité, à l’amusement et à la découverte de jeux de société pour petits et grands ! Redécouvrez également les plaisirs simples et intemporels des jeux en bois. Jeux Découverte
Chalmel/Médialudothèque de Bourg Saint Maurice
À voir aussi à Bourg-Saint-Maurice (Savoie)
- Dépouillement du Prix de La Vache Qui Lit 2026, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice 3 juin 2026
- Racontines : les étoiles, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice 5 juin 2026
- Exposition « Les cinq lacs » : Illustrations de Mona Leu-Leu, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice 5 juin 2026
- Racontines : les étoiles, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice 10 juin 2026
- Atelier numérique : codage ludique, Médialudothèque de Bourg Saint Maurice, Bourg-Saint-Maurice 10 juin 2026