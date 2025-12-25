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AGENDA · Bourg-Saint-Maurice

visite de la chapelle Saint Grat de Vulmix, Chapelle de Vulmix, Bourg-Saint-Maurice

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Vulmix · Bourg-Saint-Maurice

visite de la chapelle Saint Grat de Vulmix, Chapelle de Vulmix, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Vulmix
Adresse
Vulmix, 73700 Bourg-St-Maurice, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes
Ville
73700 Bourg-Saint-Maurice
Département
Savoie
Tarif
entrée libre

visite de la chapelle Saint Grat de Vulmix 19 et 20 septembre Chapelle de Vulmix Savoie

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Situé sur un plateau à 3 km de Bourg-Saint-Maurice, le petit village de Vulmix est blotti autour de sa chapelle Saint-Grat. Vous pourrez y admirer un cycle de peintures murales du XVè siècle (classées MH) relatant la légende de son Saint patron, protecteur des récoltes et des semences.

Chapelle de Vulmix Vulmix, 73700 Bourg-St-Maurice, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Situé sur un plateau à 3 km de Bourg-Saint-Maurice, le petit village de Vulmix est blotti autour de sa chapelle Saint-Grat…

Mairie BSM

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