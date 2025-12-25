visite de la chapelle Saint Grat de Vulmix, Chapelle de Vulmix, Bourg-Saint-Maurice

Informations pratiques

visite de la chapelle Saint Grat de Vulmix 19 et 20 septembre Chapelle de Vulmix Savoie

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Situé sur un plateau à 3 km de Bourg-Saint-Maurice, le petit village de Vulmix est blotti autour de sa chapelle Saint-Grat. Vous pourrez y admirer un cycle de peintures murales du XVè siècle (classées MH) relatant la légende de son Saint patron, protecteur des récoltes et des semences.

Chapelle de Vulmix Vulmix, 73700 Bourg-St-Maurice, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Situé sur un plateau à 3 km de Bourg-Saint-Maurice, le petit village de Vulmix est blotti autour de sa chapelle Saint-Grat…

Mairie BSM