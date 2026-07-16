Visite de l’église Saint Martin de Tours d’Hauteville-Gondon et concert, Église baroque Saint-Martin de Tours, Bourg-Saint-Maurice
samedi 19 septembre 2026 · Église baroque Saint-Martin de Tours · Bourg-Saint-Maurice
Informations pratiques
Visite de l’église Saint Martin de Tours d’Hauteville-Gondon et concert Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Église baroque Saint-Martin de Tours Savoie
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’avant et l’après du vaste chantier de restauration de l’église Saint-Martin de Tours d’Hauteville-Gondon pour vous permettre d’apprécier sa transformation et la mise en valeur d’éléments de son décor qui lui confèrent son caractère unique.
Samedi à 15h : concert de violoncelles proposé par l’Ecole de musique de Haute-Tarentaise.
Église baroque Saint-Martin de Tours Hauteville-Gondon Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 07 12 57 https://www.lesarcs.com/ Édifice construit au XVIIe siècle. L’intérieur possède quatre retables baroques réalisés entre la fin du XVIIe siècle et la seconde moitié du XIXe siècle. Parking sur la place de l’église.
Venez découvrir l’avant et l’après du vaste chantier de restauration de l’église Saint-Martin de Tours d’Hauteville-Gondon…
©AB Tourisme – M. Reyboz
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