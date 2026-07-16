Visite de la Maison de l’Electricité boraine (centrale hydroélectrique), Maison de l’électricité boraine, Bourg-Saint-Maurice
samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'électricité boraine · Bourg-Saint-Maurice
Informations pratiques
Visite de la Maison de l’Electricité boraine (centrale hydroélectrique) 19 et 20 septembre Maison de l’électricité boraine Savoie
Inscription auprès de l’Office du Tourisme avant le vendredi 19 septembre à 12h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Ouverture exceptionnelle de la centrale hydroélectrique !
Plongez au cœur d’un patrimoine industriel unique et découvrez comment l’eau devient énergie. Visitez les installations d’une centrale en activité, remise en fonctionnement après des années de sommeil et explorez les coulisses de la production d’électricité verte, locale et durable, ainsi que son histoire.
Maison de l’électricité boraine La Bourgeat 73700 Bourg-St-Maurice Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 07 12 57 »}]
Ouverture exceptionnelle de la centrale hydroélectrique !
©Barthe ENR
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