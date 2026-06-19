Vermand

Comité des fêtes de Vermand

Place de L Hôtel de ville Vermand Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le comité des fêtes de Vermand vous invite à participer à un karaoké géant pour la Fête de l’été !

Rendez-vous le samedi 20 juin à 19h sur la place.

Soirée Dansante avec DJ TOP’ANIM 02.

Réservation avant le 12 juin au 06 71 87 40 98.

Le comité des fêtes de Vermand vous invite à participer à un karaoké géant pour la Fête de l’été !

Rendez-vous le samedi 20 juin à 19h sur la place.

Soirée Dansante avec DJ TOP’ANIM 02.

Réservation avant le 12 juin au 06 71 87 40 98. .

Place de L Hôtel de ville Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 71 87 40 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Vermand Festival Committee invites you to join a giant karaoke party for the Summer Festival!

See you on Saturday, June 20, at 7:00 p.m. in the town square.

Dance party with DJ TOP’ANIM 02.

Reservations must be made by June 12 at 06 71 87 40 98.

L’événement Comité des fêtes de Vermand Vermand a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois