Comité des fêtes de Vermand Vermand
Comité des fêtes de Vermand Vermand samedi 20 juin 2026.
Vermand
Comité des fêtes de Vermand
Place de L Hôtel de ville Vermand Aisne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le comité des fêtes de Vermand vous invite à participer à un karaoké géant pour la Fête de l’été !
Rendez-vous le samedi 20 juin à 19h sur la place.
Soirée Dansante avec DJ TOP’ANIM 02.
Réservation avant le 12 juin au 06 71 87 40 98.
Le comité des fêtes de Vermand vous invite à participer à un karaoké géant pour la Fête de l’été !
Rendez-vous le samedi 20 juin à 19h sur la place.
Soirée Dansante avec DJ TOP’ANIM 02.
Réservation avant le 12 juin au 06 71 87 40 98. .
Place de L Hôtel de ville Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 71 87 40 98
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English :
The Vermand Festival Committee invites you to join a giant karaoke party for the Summer Festival!
See you on Saturday, June 20, at 7:00 p.m. in the town square.
Dance party with DJ TOP’ANIM 02.
Reservations must be made by June 12 at 06 71 87 40 98.
L’événement Comité des fêtes de Vermand Vermand a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois