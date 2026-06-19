Conférence à Vermand Du plomb dans l’Aisne, le journal Le démocrate sous toutes ses coutures Vermand vendredi 19 juin 2026.

Vermand

Conférence à Vermand Du plomb dans l’Aisne, le journal Le démocrate sous toutes ses coutures

Vermand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19 20:00:00

Date(s) :

2026-06-19

L’enfance en guerre est un cycle d’événements soutenu par le Fonds Citoyen Franco-Allemand, proposé par le Musée du Vermandois.

Le Démocrate de l’Aisne est le dernier hebdomadaire européen encore imprimé au plomb, avec des techniques d’imprimerie typographiques.

Comment ce journal qui vient de fêter ses 120 ans continue-t-il d’imprimer chaque semaine sur une rotative de 1924? Pour découvrir les coulisses de cet atelier vervinois hors du temps, venez à la rencontre des imprimeurs qui perpétuent ce savoir-faire centenaire le vendredi 19 juin 2026 à 18h30 à la bibliothèque de Vermand.

Casse, composteur, linotype, épreuve etc., tous ces mots du jargon typo n’auront plus de secret pour vous et, si vous êtes sages, vous pourrez essayer de composer un mot…à l’envers bien sûr !

Entrée libre et gratuite. .

Vermand 02490 Aisne Hauts-de-France +33 6 10 26 56 68 stephanie.roger02@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’enfance en guerre is a series of events supported by the Fonds Citoyen Franco-Allemand, proposed by the Musée du Vermandois.

L’événement Conférence à Vermand Du plomb dans l’Aisne, le journal Le démocrate sous toutes ses coutures Vermand a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Saint-Quentinois