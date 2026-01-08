Comi’thé Lectures Médiathèque Simone de Beauvoir Uzerche

Comi’thé Lectures

Médiathèque Simone de Beauvoir Chemin des Hérédies Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

N’hésitez pas à venir partager vos coups de cœur littéraires… ou alors, venez simplement piocher des idées pour vos prochaines lectures ! .

Médiathèque Simone de Beauvoir Chemin des Hérédies Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 22 15 mediatheque@uzerche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Comi’thé Lectures

L’événement Comi’thé Lectures Uzerche a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Terres de Corrèze