Comme au cinéma!, Bibliothèque de Saint-Jean, Genève

Informations pratiques

Comme au cinéma! Vendredi 16 octobre, 18h30 Bibliothèque de Saint-Jean

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:30:00+02:00

Viens découvrir ta bibliothèque comme tu ne l’as jamais vue… une fois les portes closes !

À l’occasion d’une soirée hors du commun, organisée en marge du club de lecture « Et toi, tu lis quoi ? », la bibliothèque t’invite à partager un moment convivial entre ados.

Au programme : film, pizzas et bonne humeur !

Tout le monde est le bienvenu, alors fais passer le mot et parles-en autour de toi !

On se réjouit !

Bibliothèque de Saint-Jean Avenue des Tilleuls 19, 1203 Genève Genève http://www.bm-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-saint-jean/

Projection de film et pizzas // Bibliothèque de Saint-Jean // 16 octobre 2026 // de 18h30 à 21h30 // ados dès 12 ans

DR