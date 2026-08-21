Comme au cinéma!, Bibliothèque de Saint-Jean, Genève
vendredi 16 octobre 2026 · Bibliothèque de Saint-Jean · Genève
Informations pratiques
Comme au cinéma! Vendredi 16 octobre, 18h30 Bibliothèque de Saint-Jean
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-16T18:30:00+02:00 – 2026-10-16T21:30:00+02:00
Viens découvrir ta bibliothèque comme tu ne l’as jamais vue… une fois les portes closes !
À l’occasion d’une soirée hors du commun, organisée en marge du club de lecture « Et toi, tu lis quoi ? », la bibliothèque t’invite à partager un moment convivial entre ados.
Au programme : film, pizzas et bonne humeur !
Tout le monde est le bienvenu, alors fais passer le mot et parles-en autour de toi !
On se réjouit !
Bibliothèque de Saint-Jean Avenue des Tilleuls 19, 1203 Genève Genève http://www.bm-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/bibliotheques/bibliotheque-saint-jean/
Projection de film et pizzas // Bibliothèque de Saint-Jean // 16 octobre 2026 // de 18h30 à 21h30 // ados dès 12 ans
DR
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