Comme le vent une aventure dansée pour les tout-petits Cour Louis Leprince-Ringuet Montbéliard
samedi 17 octobre 2026 · Cour Louis Leprince-Ringuet · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Comme le vent une aventure dansée pour les tout-petits
Cour Louis Leprince-Ringuet Ars Numerica Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Trois acrobates dansent et invitent les enfants qui marchent, jusqu’à 4 ans, à partager une expérience joyeuse et pleine de liberté. Au cœur d’une piste ronde, les tout-petits sont libres d’entrer, de sortir, d’observer ou de se laisser porter par les mouvements des artistes, tandis que les adultes prennent place tout autour. La musique jouée en direct accompagne cette aventure sensible et ludique, comme un souffle de vent qui donne envie de bouger, d’explorer et de découvrir le plaisir d’être libre. .
Cour Louis Leprince-Ringuet Ars Numerica Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 805 71 07 00 billetterie@mascene.eu
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English : Comme le vent une aventure dansée pour les tout-petits
L’événement Comme le vent une aventure dansée pour les tout-petits Montbéliard a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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