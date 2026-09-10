Comme on quitte un imperméable , par Thomas Fersen Salle des Concerts Le Mans
samedi 3 octobre 2026 · Salle des Concerts · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Comme on quitte un imperméable , par Thomas Fersen
Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Spectacle musical dans le cadre de Faites Lire !
Découvrez un spectacle programmé dans le cadre de Faites Lire ! Compositeur et interprète, Thomas Fersen entraîne le lecteur dans une épopée aussi piquante que rocambolesque, où les dangers auxquels s’expose le narrateur sont autant de rituels de passage à l’âge adulte. Gratuit. Réservations sur faiteslire.fr https://www.billetweb.fr/comme-on-quitte-un-impermeable-thomas-fersen?multi=45864&color=d62d8e&parent=billetteriefl26&from_multi=1 / 06 72 94 92 53. .
Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53
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English :
Musical performance as part of the Faites Lire! program
L’événement Comme on quitte un imperméable , par Thomas Fersen Le Mans a été mis à jour le 2026-09-01 par CDT72
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