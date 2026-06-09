Le Mans Soirs d’été Vendredi 28 août Jardin de la Cathédrale Le Mans
Le Mans Soirs d’été Vendredi 28 août Jardin de la Cathédrale Le Mans vendredi 28 août 2026.
Le Mans
Le Mans Soirs d’été Vendredi 28 août
Jardin de la Cathédrale Esplande des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 18:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !
Au programme ce jour
Place St Pierre
À 18h30 Sagitta par la Cie Crucru (Cirque), tout public dès 6 ans.
À 19h Les Bavagonds (Musique New Orleans), tout public.
À 20h Molière le Combat par la Cie Les Incomestibles (Théâtre), tout public dès 12 ans.
Esplanade des Jacobins
À 21h15 Flotados par la Cia. David Moreno & Cristina Calleja (Théâtre, cirque, musique et danse suspendue), tout public.
Jardin de la Cathédrale
À 22h Cabaret Offenbach par Choeur d’Orphée (Spectacle lyrique), tout public.
Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .
Jardin de la Cathédrale Esplande des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!
L’événement Le Mans Soirs d’été Vendredi 28 août Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Café-débat – Sport, culture & loisirs accessibles, portland Bar, Le Mans 9 juin 2026
- Soirée entre meufs Comédie Le Mans Le Mans 10 juin 2026
- Le Matin des tout-petits Florilège ! Médiathèque Vergers Le Mans 10 juin 2026
- Visites flash La cathédrale Saint-Julien Maison du Pilier-Rouge Le Mans 10 juin 2026
- Visites flash 45 minutes La cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge Le Mans 10 juin 2026