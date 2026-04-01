Comme un air de printemps à Valbois Antenne du Conservatoire à Cléron, Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois Cléron
Comme un air de printemps à Valbois Antenne du Conservatoire à Cléron, Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois Cléron samedi 18 avril 2026.
Cléron
Comme un air de printemps à Valbois
Antenne du Conservatoire à Cléron, Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois 24 Grande Rue Cléron Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
C’est le printemps ! Les fleurs ont pointé le bout de leurs pétales, les migrateurs sont de retour et la vie bat son plein dans la Réserve naturelle !
Ponctuée d’activités ludiques, cette balade nature de 5 km à travers pelouses, falaises et forêt vous fera découvrir une biodiversité remarquable.
Inscription indispensables, places limitées (reporté au samedi 25 avril en cas de mauvais temps). .
Antenne du Conservatoire à Cléron, Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois 24 Grande Rue Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 14 14 ravin.valbois@cen-franchecomte.org
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English : Comme un air de printemps à Valbois
L’événement Comme un air de printemps à Valbois Cléron a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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