Comme un air de printemps à Valbois Antenne du Conservatoire à Cléron, Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois Cléron

Cléron

Comme un air de printemps à Valbois

Antenne du Conservatoire à Cléron, Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois 24 Grande Rue Cléron Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

C’est le printemps ! Les fleurs ont pointé le bout de leurs pétales, les migrateurs sont de retour et la vie bat son plein dans la Réserve naturelle !

Ponctuée d’activités ludiques, cette balade nature de 5 km à travers pelouses, falaises et forêt vous fera découvrir une biodiversité remarquable.

Inscription indispensables, places limitées (reporté au samedi 25 avril en cas de mauvais temps). .

Antenne du Conservatoire à Cléron, Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois 24 Grande Rue Cléron 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 14 14 ravin.valbois@cen-franchecomte.org

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English : Comme un air de printemps à Valbois

L’événement Comme un air de printemps à Valbois Cléron a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON