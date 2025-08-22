Cléron, par le sentier du Bouif Cléron Doubs

Cléron, par le sentier du Bouif A pieds Facile

Cléron, par le sentier du Bouif 2, Place de l’église 25330 Cléron Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Moi, le Bouif, l’ancien cordonnier, amoureux et fier de mon village et de son histoire, je vous propose de me suivre sur le parcours d’interprétation du village de Cléron.

+33 3 81 62 21 50

English :

I, the Bouif, the former shoemaker, in love and proud of my village and its history, invite you to follow me on the Cléron village interpretation trail.

Deutsch :

Ich, der Bouif, der ehemalige Schuhmacher, liebe mein Dorf und seine Geschichte und bin stolz darauf.

Italiano :

Io, il Bouif, ex ciabattino, innamorato e orgoglioso del mio villaggio e della sua storia, vi invito a seguirmi in un percorso di interpretazione attraverso il villaggio di Cléron.

Español :

Yo, el Bouif, antiguo zapatero, enamorado y orgulloso de mi pueblo y de su historia, les invito a seguirme por un sendero de interpretación a través del pueblo de Cléron.

