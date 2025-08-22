Cléron, par le sentier du Bouif Cléron Doubs
Moi, le Bouif, l’ancien cordonnier, amoureux et fier de mon village et de son histoire, je vous propose de me suivre sur le parcours d’interprétation du village de Cléron.
I, the Bouif, the former shoemaker, in love and proud of my village and its history, invite you to follow me on the Cléron village interpretation trail.
Ich, der Bouif, der ehemalige Schuhmacher, liebe mein Dorf und seine Geschichte und bin stolz darauf.
Io, il Bouif, ex ciabattino, innamorato e orgoglioso del mio villaggio e della sua storia, vi invito a seguirmi in un percorso di interpretazione attraverso il villaggio di Cléron.
Yo, el Bouif, antiguo zapatero, enamorado y orgulloso de mi pueblo y de su historia, les invito a seguirme por un sendero de interpretación a través del pueblo de Cléron.
