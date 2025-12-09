Boucle du Moine Cléron Doubs
Boucle du Moine Cléron Doubs vendredi 1 mai 2026.
Boucle du Moine A pieds Très difficile
Boucle du Moine Ancienne gare de Cléron/Église de Fertans/Centre commercial d’Amancey 25330 Cléron Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 20150.0 Tarif :
Les belvédères se succèdent jusqu’au Rocher du Moine, le long de la reculée de Norvaux ; le retour suit l’ancienne voie ferrée du Tacot avec un passage devant châteaux et églises remarquables.
Très difficile
https://explore.doubs.fr/trek/870
English :
Viewpoints follow one another as far as the Rocher du Moine, along the reculée de Norvaux; the return journey follows the old Tacot railroad line, passing remarkable castles and churches.
Deutsch :
Bis zum Rocher du Moine reiht sich ein Aussichtspunkt an den anderen, entlang der Reculée de Norvaux; der Rückweg folgt der alten Tacot-Eisenbahnstrecke und führt an bemerkenswerten Schlössern und Kirchen vorbei.
Italiano :
Un punto panoramico dopo l’altro fino al Rocher du Moine, lungo la Norvaux reculée; il ritorno segue la vecchia linea ferroviaria del Tacot, passando per castelli e chiese notevoli.
Español :
Hay un mirador tras otro hasta el Rocher du Moine, a lo largo de la reculada de Norvaux; el viaje de vuelta sigue la antigua línea de ferrocarril de Tacot, pasando por notables castillos e iglesias.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data