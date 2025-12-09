Boucle du Moine Cléron Doubs

Boucle du Moine A pieds Très difficile

Boucle du Moine Ancienne gare de Cléron/Église de Fertans/Centre commercial d’Amancey 25330 Cléron Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Les belvédères se succèdent jusqu’au Rocher du Moine, le long de la reculée de Norvaux ; le retour suit l’ancienne voie ferrée du Tacot avec un passage devant châteaux et églises remarquables.

Très difficile

English :

Viewpoints follow one another as far as the Rocher du Moine, along the reculée de Norvaux; the return journey follows the old Tacot railroad line, passing remarkable castles and churches.

Deutsch :

Bis zum Rocher du Moine reiht sich ein Aussichtspunkt an den anderen, entlang der Reculée de Norvaux; der Rückweg folgt der alten Tacot-Eisenbahnstrecke und führt an bemerkenswerten Schlössern und Kirchen vorbei.

Italiano :

Un punto panoramico dopo l’altro fino al Rocher du Moine, lungo la Norvaux reculée; il ritorno segue la vecchia linea ferroviaria del Tacot, passando per castelli e chiese notevoli.

Español :

Hay un mirador tras otro hasta el Rocher du Moine, a lo largo de la reculada de Norvaux; el viaje de vuelta sigue la antigua línea de ferrocarril de Tacot, pasando por notables castillos e iglesias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data