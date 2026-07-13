Comme un vertige La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

Comme un vertige

Du mercredi 10 au samedi 13 février 2027 le mercredi de 19h à 20h20. Le jeudi, vendredi et samedi de 20h à 21h20.

Séance pour les scolaires le vendredi à 14h15. La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-10

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2027-02-10

Le déni écologique n’est-il pas le spectacle le plus absurde de notre époque ? Entre cirque et philosophie, cette création en dessine les contours.Familles

Un philosophe s’avance vers nous. Sa parole est claire, didactique, rassurante. Il tente de comprendre cette étrange paralysie face au changement climatique le monde est-il inconscient ou tétanisé par la peur ? Sa conférence s’installe, quand surgit le grain de sable. Trois circassien·nes envahissent le plateau. Jonglage, main à main, acrobaties ils et elles bousculent tout, transformant la conférence en une expérience tragi-comique.

Metteur en scène et agrégé de philosophie, Guillaume Clayssen aime croiser les disciplines. Après Suis-je bête ?!, il sollicite de nouveau l’attention du public, et l’entraîne joyeusement vers des réflexions inattendues. Grâce à la magie

du cirque, il nous fait ressentir le vertige de ce déni, pour mieux le dépasser, et transformer le trouble en élans poétiques, et la sidération en actions.



Avec Guillaume Clayssen, Itamar Hai,

Jonas Pépin, Prune Gontard

Collaboration artistique, regard extérieur Claire Marx Conseils Nabil Wakim (journaliste spécialiste des questions énergétiques) Scénographie Suzanne Barbaud Création lumière Julien Crépin Création sonore Samuel Mazzotti Création costumes Séverine Thiébault Avec la participation de trois artistes apprenti·e·s du CFA des arts du cirque de l’Académie Fratellini Administration-production Camille Boudigues .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Isn’t ecological denial the most absurd spectacle of our time? Somewhere between circus and philosophy, this production explores its contours.

L’événement Comme un vertige Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille