Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

COMMÉMORATION 8 MAI cours Victor Leydet Fuveau

COMMÉMORATION 8 MAI cours Victor Leydet Fuveau vendredi 8 mai 2026.

Lieu : cours Victor Leydet

Adresse : Cours Victor Leydet

Ville : 13710 Fuveau

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Fuveau

COMMÉMORATION 8 MAI

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 10h30. cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

COMMÉMORATION
Programme

9h45 rassemblement devant la Stèle de l’Aviateur Canadien

10h cérémonie

10h30 rassemblement devant la Mairie

10h45 remise des décorations

11h20 défilé de la Mairie jusqu’à la Place du Souvenir Français

11h35 cérémonie devant le Monument aux Morts

12h30 fin de la cérémonie   .

cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement COMMÉMORATION 8 MAI Fuveau a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Fuveau

À voir aussi à Fuveau (Bouches-du-Rhône)