COMMÉMORATION 8 MAI cours Victor Leydet Fuveau

Fuveau

COMMÉMORATION 8 MAI

Vendredi 8 mai 2026 à partir de 10h30. cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

COMMÉMORATION

Programme



9h45 rassemblement devant la Stèle de l’Aviateur Canadien



10h cérémonie



10h30 rassemblement devant la Mairie



10h45 remise des décorations



11h20 défilé de la Mairie jusqu’à la Place du Souvenir Français



11h35 cérémonie devant le Monument aux Morts



12h30 fin de la cérémonie .

cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 00

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English :

L’événement COMMÉMORATION 8 MAI Fuveau a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Fuveau