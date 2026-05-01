COMMÉMORATION 8 MAI cours Victor Leydet Fuveau
COMMÉMORATION 8 MAI cours Victor Leydet Fuveau vendredi 8 mai 2026.
Fuveau
COMMÉMORATION 8 MAI
Vendredi 8 mai 2026 à partir de 10h30. cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
COMMÉMORATION
Programme
9h45 rassemblement devant la Stèle de l’Aviateur Canadien
10h cérémonie
10h30 rassemblement devant la Mairie
10h45 remise des décorations
11h20 défilé de la Mairie jusqu’à la Place du Souvenir Français
11h35 cérémonie devant le Monument aux Morts
12h30 fin de la cérémonie .
cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 65 00
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English :
L’événement COMMÉMORATION 8 MAI Fuveau a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Fuveau
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