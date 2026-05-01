Mobitruck, la boutique mobile cours Victor Leydet Fuveau

Fuveau

Mobitruck, la boutique mobile

Jeudi 7 mai 2026 de 8h à 12h. cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 08:00:00

fin : 2026-05-07 12:00:00

Date(s) :

2026-05-07

La Métropole Mobilité vient à votre rencontre avec le Mobitruck. Démonstration de l’application La Métropole Mobilité, information sur tout le service de mobilité, distribution de fiches horaires, plans, guides.

Création de cartes de transport personnelle et vente de titres de transport. Les cartes bancaires et chèques sont acceptés. .

cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 800 71 31 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Métropole Mobilité comes to meet you with the Mobitruck. Demonstration of the La Métropole Mobilité application, information on all mobility services, distribution of timetables, maps and guides.

L’événement Mobitruck, la boutique mobile Fuveau a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Fuveau