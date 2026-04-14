Commémoration, Alès Agglomération, Alès
Commémoration, Alès Agglomération, Alès dimanche 26 avril 2026.
Commémoration Dimanche 26 avril, 11h00 Alès Agglomération Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
- 11h, Alès, square Verdun
- 11h, Saint-Christol-lez-Alès, monument aux Morts
Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Journée nationale du souvenir des héros et victimes de la déportation Hommage Cérémonie
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