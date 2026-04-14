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Commémoration, Alès Agglomération, Alès

Commémoration, Alès Agglomération, Alès

Commémoration, Alès Agglomération, Alès dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Alès Agglomération

Adresse : 30100, Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Commémoration Dimanche 26 avril, 11h00 Alès Agglomération Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

  • 11h, Alès, square Verdun
  • 11h, Saint-Christol-lez-Alès, monument aux Morts

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Journée nationale du souvenir des héros et victimes de la déportation Hommage Cérémonie

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