Commémoration, Alès Agglomération, Alès

Commémoration Dimanche 26 avril, 11h00 Alès Agglomération Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T11:00:00+02:00 – 2026-04-26T12:00:00+02:00

11h, Alès, square Verdun

11h, Saint-Christol-lez-Alès, monument aux Morts

Alès Agglomération 30100, Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Journée nationale du souvenir des héros et victimes de la déportation Hommage Cérémonie