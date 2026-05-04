Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 – Exposition, spectacle et cérémonie Square de l’Homme Content Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 08:00 –

Gratuit : non Tout public

Du 4 au 18 mai : Découvrez l’exposition en plein air « Libres ! 1944-1947 », pour mieux comprendre les derniers mois de la guerre et le retour à la vie civile. Du 7 au 9 mai : Vivez une expérience immersive avec le spectacle-documentaire « Mendel Schainfeld, le deuxième voyage à Münich », un récit fort entre mémoire et reconstruction. Sur réservation. Le 8 mai à 11h : Participez à la cérémonie commémorative au Monument aux Morts, accompagnée de véhicules militaires d’époque. Trois temps forts pour découvrir, ressentir et se souvenir ensemble. ? Pour plus d’informations rendez-vous sur le site de la Ville de Carquefou.

Square de l’Homme Content Carquefou 44470



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