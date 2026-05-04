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Speed Dating Solaire Mairie de Carquefou Carquefou

Speed Dating Solaire Mairie de Carquefou Carquefou

Speed Dating Solaire Mairie de Carquefou Carquefou mardi 19 mai 2026.

Lieu : Mairie de Carquefou

Adresse : Rue de l'Hôtel de Ville

Ville : 44470 Carquefou

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 19 mai 2026

Fin : mardi 19 mai 2026

Heure de début : 18:00

Tarif : Gratuit sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 18:00 – 20:00
Gratuit : non Gratuit sur inscription  

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Mairie de Carquefou Carquefou 44470
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