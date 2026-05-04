Speed Dating Solaire Mairie de Carquefou Carquefou
Speed Dating Solaire Mairie de Carquefou Carquefou mardi 19 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-19 18:00 – 20:00
Gratuit : non Gratuit sur inscription
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Mairie de Carquefou Carquefou 44470
02 28 22 22 22 https://www.carquefou.fr https://www.carquefou.fr/agenda/speed-dating-solaire/
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