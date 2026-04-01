Silly-le-Long

Commémoration des déportés

Silly-le-Long Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Monsieur le Maire, ses conseillers municipaux ainsi que l’Union Nationale des Combattants vous invitent à la commémoration des déportés

Le cortège honorera les siciliens morts pour la France en se rendant devant les lieux mémorables du village.

A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera offert dans la salle du Conseil Municipal

️ Dimanche 26 avril

11h

Devant le monument aux morts

Monsieur le Maire, ses conseillers municipaux ainsi que l’Union Nationale des Combattants vous invitent à la commémoration des déportés

Le cortège honorera les siciliens morts pour la France en se rendant devant les lieux mémorables du village.

A l’issue de la cérémonie, un verre de l’amitié sera offert dans la salle du Conseil Municipal

️ Dimanche 26 avril

11h

Devant le monument aux morts .

Silly-le-Long 60330 Oise Hauts-de-France

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English :

Monsieur le Maire, his municipal councillors and the Union Nationale des Combattants invite you to the commemoration of the deported

The procession will honor the Sicilians who died for France by visiting memorable sites in the village.

At the end of the ceremony, a friendly drink will be offered in the Salle du Conseil Municipal

?? Sunday April 26th

? 11h

? In front of the war memorial

L’événement Commémoration des déportés Silly-le-Long a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois