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Commémoration du 8 Mai 1945, Hôtel de ville, Saint-Étienne-du-Rouvray

Commémoration du 8 Mai 1945, Hôtel de ville, Saint-Étienne-du-Rouvray

Commémoration du 8 Mai 1945, Hôtel de ville, Saint-Étienne-du-Rouvray vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Hôtel de ville

Adresse : Place de la Libération, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Ville : 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Commémoration du 8 Mai 1945 Vendredi 8 mai, 10h00 Hôtel de ville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T10:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-08T10:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:00:00+02:00

Les cérémonies commémoratives se dérouleront selon le programme suivant :

  • 10h, monument aux morts du cimetière du Madrillet
  • 10h15, monument aux morts du cimetière du centre
  • 10h30, place de la Libération (hôtel de ville).

Hôtel de ville Place de la Libération, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie
La commémoration de la capitulation de l’Allemagne nazie a lieu vendredi 8 mai. Commémoration Histoire

Barbara Cabot

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