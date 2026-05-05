Commémoration du 8 Mai 1945, Hôtel de ville, Saint-Étienne-du-Rouvray

Commémoration du 8 Mai 1945 Vendredi 8 mai, 10h00 Hôtel de ville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T10:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T10:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:00:00+02:00

Les cérémonies commémoratives se dérouleront selon le programme suivant :

10h, monument aux morts du cimetière du Madrillet

10h15, monument aux morts du cimetière du centre

10h30, place de la Libération (hôtel de ville).

Hôtel de ville Place de la Libération, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie

La commémoration de la capitulation de l’Allemagne nazie a lieu vendredi 8 mai. Commémoration Histoire

Barbara Cabot