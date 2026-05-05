Commémoration du 8 Mai 1945, Hôtel de ville, Saint-Étienne-du-Rouvray
Commémoration du 8 Mai 1945, Hôtel de ville, Saint-Étienne-du-Rouvray vendredi 8 mai 2026.
Commémoration du 8 Mai 1945 Vendredi 8 mai, 10h00 Hôtel de ville Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T10:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-08T10:00:00+02:00 – 2026-05-08T11:00:00+02:00
Les cérémonies commémoratives se dérouleront selon le programme suivant :
- 10h, monument aux morts du cimetière du Madrillet
- 10h15, monument aux morts du cimetière du centre
- 10h30, place de la Libération (hôtel de ville).
Hôtel de ville Place de la Libération, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie
La commémoration de la capitulation de l’Allemagne nazie a lieu vendredi 8 mai. Commémoration Histoire
Barbara Cabot
À voir aussi à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime)
- Place de l’info, Place du marché, Saint-Étienne-du-Rouvray 6 mai 2026
- Récrégeek, Médiathèque Elsa-Triolet, Saint-Étienne-du-Rouvray 6 mai 2026
- Atelier DIY Faire sa trousse de toilette Mijuin Saint-Étienne-du-Rouvray 6 mai 2026
- Proto jeu, Ludothèque Louis-Aragon, Saint-Étienne-du-Rouvray 7 mai 2026
- Yes or notes, Espace Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray 8 mai 2026