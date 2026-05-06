Place de l’info, Place du marché, Saint-Étienne-du-Rouvray
Place de l’info, Place du marché, Saint-Étienne-du-Rouvray mercredi 6 mai 2026.
Place de l’info Mercredi 6 mai, 08h00 Place du marché Seine-Maritime
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T08:00:00+02:00 – 2026-05-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T08:00:00+02:00 – 2026-05-06T12:00:00+02:00
Place du marché Place de la Fraternité, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie
Une permanence « Réseau Astuce » se déroulera lors de « Place de l’info » (conseils et vente). Transports
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