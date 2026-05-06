Yes or notes, Espace Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

Yes or notes 8 – 10 mai Espace Georges-Déziré Seine-Maritime

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T15:00:00+02:00 – 2026-05-08T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00

Espace Georges-Déziré 271 rue de Paris, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 02 76 89 »}]

Du 8 au 10 mai, le festival Yes or notes prend ses quartiers de printemps à l’espace Georges-Déziré. Danse Musique