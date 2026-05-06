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Yes or notes, Espace Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

Yes or notes, Espace Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

Yes or notes, Espace Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Espace Georges-Déziré

Adresse : 271 rue de Paris, Saint-Étienne-du-Rouvray

Ville : 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Gratuit

Yes or notes 8 – 10 mai Espace Georges-Déziré Seine-Maritime

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T15:00:00+02:00 – 2026-05-08T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T19:00:00+02:00

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Du 8 au 10 mai, le festival Yes or notes prend ses quartiers de printemps à l’espace Georges-Déziré. Danse Musique

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