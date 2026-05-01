Bretteville-sur-Laize

Commémoration du 8 mai

Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 10:45:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Commémoration du 8 mai

Nous vous invitons à participer à la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945.

– Rendez-vous à 10h45 sur la place de la mairie.

– À 11h00, dépôt de gerbe au Monument aux morts.

La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur dans la salle des fêtes. Venez nombreux partager ce moment de mémoire et de respect. .

Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie

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English : Commémoration du 8 mai

Commemoration of 8 May

L’événement Commémoration du 8 mai Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Suisse Normande