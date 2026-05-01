Commémoration du 8 mai Bretteville-sur-Laize
Commémoration du 8 mai Bretteville-sur-Laize vendredi 8 mai 2026.
Bretteville-sur-Laize
Commémoration du 8 mai
Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:45:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Commémoration du 8 mai
Nous vous invitons à participer à la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945.
– Rendez-vous à 10h45 sur la place de la mairie.
– À 11h00, dépôt de gerbe au Monument aux morts.
La cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur dans la salle des fêtes. Venez nombreux partager ce moment de mémoire et de respect. .
Place de la Mairie Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie
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English : Commémoration du 8 mai
Commemoration of 8 May
L’événement Commémoration du 8 mai Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Suisse Normande
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