Matinée des ptit’s loups Bretteville-sur-Laize
Matinée des ptit’s loups Bretteville-sur-Laize jeudi 7 mai 2026.
Bretteville-sur-Laize
Matinée des ptit’s loups
9 Boulevard des Alliés Bretteville-sur-Laize Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 10:30:00
fin : 2026-05-07 11:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Matinée des ptit’s loups
L’équipe de la médiathèque vous donne rendez-vous jeudi 7 mai de 10h à 11h30 pour la matinée des p’tits loups ! Un moment dédié aux petits de 0 à 3 ans, autour de la lecture, la créativité et le partage.
Entrée libre sans inscription .
9 Boulevard des Alliés Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 08 49 51
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English : Matinée des ptit’s loups
Matinée des ptit’s loups
L’événement Matinée des ptit’s loups Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Suisse Normande
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