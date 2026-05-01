Bretteville-sur-Laize

Matinée des ptit’s loups

9 Boulevard des Alliés Bretteville-sur-Laize Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 10:30:00

fin : 2026-05-07 11:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Matinée des ptit’s loups

L’équipe de la médiathèque vous donne rendez-vous jeudi 7 mai de 10h à 11h30 pour la matinée des p’tits loups ! Un moment dédié aux petits de 0 à 3 ans, autour de la lecture, la créativité et le partage.

Entrée libre sans inscription .

9 Boulevard des Alliés Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie +33 2 31 08 49 51

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English : Matinée des ptit’s loups

Matinée des ptit’s loups

L’événement Matinée des ptit’s loups Bretteville-sur-Laize a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Suisse Normande