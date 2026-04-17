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Commémoration du 8 mai Place Maurice Guillard Étretat

Commémoration du 8 mai Place Maurice Guillard Étretat vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Place Maurice Guillard

Adresse : Mairie d'Etretat

Ville : 76790 Étretat

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Étretat

Commémoration du 8 mai

Place Maurice Guillard Mairie d’Etretat Étretat Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

À l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945, la commune d’Étretat vous invite à un moment de recueillement et de mémoire.
Rendez-vous pour une cérémonie suivie d’un temps de partage autour du verre de l’amitié, afin d’honorer ensemble celles et ceux qui ont marqué l’Histoire   .

Place Maurice Guillard Mairie d’Etretat Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 01 23 

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English : Commémoration du 8 mai

L’événement Commémoration du 8 mai Étretat a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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